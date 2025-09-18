13:27  18 сентября
18 сентября 2025, 23:00

Фильм Птушкина "Антарктида" установил рекорд

18 сентября 2025, 23:00
Фото: YouTube
С начала сентября в украинский прокат вышел документальный фильм "Антарктида". Уже к середине месяца лента побила рекорд

Об этом сообщается на странице проекта, передает RegioNews.

Команда фильма сообщила, что фильм уже собрал более 200 тысяч зрителей в кинотеатрах. Это результат только первых двух недель проката. Это абсолютный рекорд для документального кино в Украине.

Следует отметить, что в прокате Антарктида с 4 сентября. Украинцы еще могут посмотреть фильм в кинотеатрах.

Справка. "Антарктида" - это документальный фильм Антона Птушкина о путешествии на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Это история о людях, исследующих будущее планеты, живя в условиях, где нет магазинов, деревьев и личного пространства.

Фильм рассказывает о вызовах континента, бытовой жизни на станции, и почему Украина среди немногих стран, имеющих полноценное присутствие в Антарктиде.

