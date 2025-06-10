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Американский канал HBO представил актерский состав на новый сериал о Гарри Поттере. Теперь известно, кто сыграет Дурслей, маму семейства Уизли и других

Об этом сообщает HBO, передает RegioNews.

Канал HBO официально утвердил актеров на девять второстепенных ролей в новом сериале о Гарри Поттере. Роль Драко Малфоя досталась юному актеру Локсу Пратту. Люциуса Малфоя сыграет известный британский актер и музыкант Джонни Флинн.

Кэтрин Паркинсон сыграет маму Рона Молли Уизли. Тетку Гарри Петунию сыграет Бел Паули, а ее мужа Вернона сыграет Даниэль Ригби.

На роль министра магии Корнелиуса Фаджу утвердили Берти Карвела. Юных студентов Гриффиндора сыграют Лео Эрли, Алессия Леони и Сиенна Муса.

Напомним, ранее HBO официально утвердило актеров на роли юных Гарри, Рона и Гермионы. Роль Гарри получил Доминик Маклафлин, Гермиону сыграет Арабелла Стэнтон, а Аластер Стаут станет Роном Уизли. Новый сериал о Гарри Поттере ожидается уже в 2026 году.