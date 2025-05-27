Иллюстративное фото

Американский канал HBO впервые показал актеров, сыграющих главные роли в предстоящем сериале о Гарри Поттере. В сети появилось первое фото новых Гарри, Рона и Гермионы

Об этом сообщил канал HBO, передает RegioNews.

Канал HBO официально утвердил актеров на роль юных Гарри, Рона и Гермионы для предстоящего сериала о Британской школе магии. Роль Гарри получил Доминик Маклафлин, Гермиону сыграет Арабелла Стэнтон, а Аластер Стаут станет Роном Уизли.

Также канал поделился первым общим фото "золотой троицы".

Справка. Новый сериал о Гарри Поттере анонсировали еще в 2023 году. HBO готовит минимум семь сезонов, чтобы это была детальная экранизация книг Джоан Роулинг. Сам автор будет исполнительным продюсером шоу.

Официальная дата выхода сериала еще не известна. Однако гендиректор Warner Bros. Discovery говорил, что планируется запуск на 2026 год.