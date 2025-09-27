Ілюстративне фото

Серіал HBO вже почав знімати новий серіал про "Гаррі Поттера". Тим часом стало відомо, що одну з викладачок чарівного замку буде грати молода українська акторка

Про це повідомляє Redanian Intelligence, передає RegioNews.

Стало відомо, що Септиму Вектор у новому серіалі про Гаррі Поттера зіграє українська акторка та модель Світлана Карабут. Варто нагадати, що Вектор — це улюблена викладачка Герміони. У фільмах роль була епізодична.

Зазначається, що Світлана Карабут вже має досвід. Зокрема, вона знімалась у таких фільмах як "007: Не час помирати", "Прекрасний новий світ", "Quite the pickle" та "The Radleys".

Нагадаємо, що перший сезон очікується вже у 2026 році. У тому ж році повинні стартувати зйомки вже другого сезону. Загалом планується сім сезонів — на кожну книгу серії Роулінг.

"Золоту трійцю" зіграють Домінік Маклафлін (Гаррі), Арабелла Стентон (Герміона), Аластер Стаут (Рон).

Також відомо про другорядний каст акторів. Кетрін Паркінсон зіграє маму Рона Моллі Візлі. Тітку Гаррі Петунію зіграє Бел Паулі, а її чоловіка Вернона зіграє Даніель Рігбі. Крім того, на роль міністра магії Корнеліуса Фаджа затвердили Берті Карвела. Юних студентів Ґріфіндора зіграють Лео Ерлі, Алессія Леоні та Сієнна Муса.