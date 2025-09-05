Фото: YouTube

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Лента включает ключевые события в жизни художника Казимира Малевича. В частности, есть параллели с современностью, когда российский империализм снова пытается уничтожить украинскую идентичность.

"Идея фильма возникла еще до полномасштабного вторжения, но съемки происходили в 2022-м. За это время наш первоочередной замысел претерпел изменения: мы не могли снимать, например, в селах на Харьковщине, а современность проникала в наше кино через массированные обстрелы энергетической инфраструктуры и кинематографистов сейчас. только впервые в украинском кино пытается художественно осмыслить фигуру Малевича, но и останется в истории упоминанием о том, через что мы сейчас проходим", — рассказала режиссер Дария Онищенко.

В кинопрокат фильм выходит уже с 11 сентября.

Недавно стало известно, что команда Мстислава Чернова, уже получавшего "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", снова будет соперничать за статуэтку на премии Оскар. Украинский комитет избрал в этом году фильм "2000 метров к Андреевке".