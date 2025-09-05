16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 20:30

Появился трейлер фильма о Казимире Малевиче

05 сентября 2025, 20:30
Фото: YouTube
Появился финальный трейлер фильма Малевич. Уже скоро украинцы смогут увидеть эту картину в кинотеатре 

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Лента включает ключевые события в жизни художника Казимира Малевича. В частности, есть параллели с современностью, когда российский империализм снова пытается уничтожить украинскую идентичность.

"Идея фильма возникла еще до полномасштабного вторжения, но съемки происходили в 2022-м. За это время наш первоочередной замысел претерпел изменения: мы не могли снимать, например, в селах на Харьковщине, а современность проникала в наше кино через массированные обстрелы энергетической инфраструктуры и кинематографистов сейчас. только впервые в украинском кино пытается художественно осмыслить фигуру Малевича, но и останется в истории упоминанием о том, через что мы сейчас проходим", — рассказала режиссер Дария Онищенко.

В кинопрокат фильм выходит уже с 11 сентября.

Недавно стало известно, что команда Мстислава Чернова, уже получавшего "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", снова будет соперничать за статуэтку на премии Оскар. Украинский комитет избрал в этом году фильм "2000 метров к Андреевке".

кино культура
