Фото из открытых источников

Певица Елена Тополь рассказала, что сейчас в ее квартире продолжаются ремонтные работы. После того как жилье было повреждено в результате обстрела, оно нуждается в восстановлении

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Артистка рассказала, что днем она приходит в свою квартиру и продолжает работать над тем, чтобы все восстановить. К примеру, там уже сменили некоторую мебель. Однако ночевать там семья пока не планирует.

"Сейчас мы пока ночуем у родителей, потому что у них есть хорошее укрытие. Но днем проводим время в своей квартире, потому что восстанавливаем. Уже есть окна, некоторые шкафы уже стоят. На кухне работает плита, печь, есть раковина… Это уже нормально", - говорит Елена Тополя.

Напомним, в ночь на 23 июня во время обстрела столицы пострадала квартира семьи музыканта. Тогда российская баллистическая ракета попала в дом напротив.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.

Тарас Тополь рассказывал, что делают они все за свои деньги , потому что они не могут долго ждать.