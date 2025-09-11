19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 21:30

Певица Елена Тополя рассказала, где ночует ее семья после того, как их квартира повредилась в результате обстрела

11 сентября 2025, 21:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Елена Тополь рассказала, что сейчас в ее квартире продолжаются ремонтные работы. После того как жилье было повреждено в результате обстрела, оно нуждается в восстановлении

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Артистка рассказала, что днем она приходит в свою квартиру и продолжает работать над тем, чтобы все восстановить. К примеру, там уже сменили некоторую мебель. Однако ночевать там семья пока не планирует.

"Сейчас мы пока ночуем у родителей, потому что у них есть хорошее укрытие. Но днем проводим время в своей квартире, потому что восстанавливаем. Уже есть окна, некоторые шкафы уже стоят. На кухне работает плита, печь, есть раковина… Это уже нормально", - говорит Елена Тополя.

Напомним, в ночь на 23 июня во время обстрела столицы пострадала квартира семьи музыканта. Тогда российская баллистическая ракета попала в дом напротив.

При этом Елена Тополя рассказывала, что пока продолжает жить в своей квартире. По ее словам, там есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно". Параллельно они с мужем ищут новое жилье.

Тарас Тополь рассказывал, что делают они все за свои деньги , потому что они не могут долго ждать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Рэпер OTOY готовится стать отцом и уже выбрал имена для детей
10 сентября 2025, 23:50
"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком уже в скором времени: объявили дату премьеры
10 сентября 2025, 21:50
"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына
09 сентября 2025, 20:30
Все новости »
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Эксфутболист сборной Украины обвинил руководство киевского "Динамо" в коррупции
11 сентября 2025, 23:54
Келлог обсудил с Умеровым в Киеве гарантии безопасности для Украины
11 сентября 2025, 23:39
Франция перебрасывает истребители к польско-украинской границе
11 сентября 2025, 23:14
Эксначальник сервисного центра МВД в Ровенской области забыл задекларировать более 3 млн грн
11 сентября 2025, 22:55
Что будет с ценами на капусту: эксперты рассказали, каких ценников ждать украинцам
11 сентября 2025, 22:50
На Волыни самолет сбросил ракету на жилой дом
11 сентября 2025, 22:41
Певец MELOVIN оказался в больнице: артист рассказал, что заставило его плакать
11 сентября 2025, 22:30
За скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог
11 сентября 2025, 22:12
Атака российских дронов на Польшу. Какие выводы?
11 сентября 2025, 21:57
Стоимость картофеля в Украине изменилась: какие цены в супермаркетах
11 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »