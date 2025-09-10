16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 23:50

Рэпер OTOY готовится стать отцом и уже выбрал имена для детей

10 сентября 2025, 23:50
Фото из открытых источников
Рэпер OTOY признался, что очень хочет детей. У музыканта уже есть имена, которыми он хочет назвать сына и дочь

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Рэпер OTOY недавно сделал предложение своей девушке Марии. Теперь он признается, что он в будущем желает детей. Кроме того, у него уже есть имена для мальчика и девочки.

"Первого, если это будет мальчик, будут зовут Лука. Если будет девочка, то Тереза. Я договорился, а ей (любимой) придется смириться", – говорит артист.

Справка. OTOY (Вячеслав Дрофа) – украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. В 2023 году он вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой выступил во втором полуфинале "Евровидения" в Ливерпуле, где он с большой сцены зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневый у дома".

10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
