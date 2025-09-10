Фото из открытых источников

Рэпер OTOY признался, что очень хочет детей. У музыканта уже есть имена, которыми он хочет назвать сына и дочь

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

Рэпер OTOY недавно сделал предложение своей девушке Марии. Теперь он признается, что он в будущем желает детей. Кроме того, у него уже есть имена для мальчика и девочки.

"Первого, если это будет мальчик, будут зовут Лука. Если будет девочка, то Тереза. Я договорился, а ей (любимой) придется смириться", – говорит артист.

Справка. OTOY (Вячеслав Дрофа) – украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. В 2023 году он вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой выступил во втором полуфинале "Евровидения" в Ливерпуле, где он с большой сцены зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневый у дома".