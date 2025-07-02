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Певица Елена Тополя рассказала, как сейчас она живет в квартире, разрушенной российским обстрелом. По ее словам, базовые вещи на месте

Об этом Елена Тополя рассказала в интервью РБК, передает RegioNews.

Певица подчеркнула, что она остается в своей квартире. Она объяснила это тем, что базовые вещи там есть. То есть кровать, вода и газ. Артистка описала это словами: "жить можно".

При этом Елена и Тарас Тополя уже подали заявку на "Восстановление". Однако певица думает, что ждать государственной помощи придется как минимум несколько месяцев. Поэтому сейчас они с мужем ищут новое жилье.

Напомним, что в ночь на 23 июня во время обстрела Киева одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Рядом живут Тарас и Елена Тополь с детьми. Фронтмен группы "Антитела" говорил, что, к счастью, все остались в живых. Однако было прямое попадание произошло в дом напротив.