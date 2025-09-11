Фото з відкритих джерел

Співачка Олена Тополя розповіла, що зараз в її квартирі продовжуються ремонтні роботи. Після того як житло було пошкоджено внаслідок обстрілу, воно потребує відновлення

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Артистка розповіла, що вдень вона приходить до своєї квартири та продовжує працювати над тим, щоб все відновити. Наприклад, там вже змінили деякі меблі. Однак ночувати там родина поки що не планує.

"Зараз ми поки що ночуємо у батьків, бо у них є гарне укриття. Але вдень проводимо час у своїй квартирі, бо відновлюємо. Вже є вікна, деякі шафи вже стоять. На кухні працює плита, піч, є раковина… Це вже нормально", - каже Олена Тополя.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня під час обстрілу столиці постраждала квартира родини музиканта. Тоді російська балістична ракета влучила в будинок навпроти.

При цьому Олена Тополя розповідала, що поки що продовжує жити у своїй квартирі. За її словами, там є ліжко, вода та газ. Артистка описала це словами: "жити можна". Паралельно вони з чоловіком шукають нове житло.

Тарас Тополя розповідав, що роблять вони все за свої гроші, бо вони не можуть довго чекати.