09 сентября 2025, 20:30

"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына

09 сентября 2025, 20:30
Фото из открытых источников
Певица Тина Кароль порадовала поклонников фотосессией с ее 16-летним образом Вениамином. Она показала разницу между старыми архивными фото и новыми кадрами.

Такие фото артистка опубликовала на своей странице в социальной сети, передает RegioNews.

Тина Кароль написала в подписи, что ее сын является ее вдохновением. На фотографиях можно увидеть, как мама и 16-летний сын позируют в разных образах. В частности, артистка повторила один из кадров, сделанный в детстве Вениамина. Здесь заметно, как парень повзрослел.

Следует отметить, что мальчик учится в Великобритании. Ранее Тина Кароль рассказывала, что он очень скромен, знает несколько языков. По словам артистки, она хотела воспитать его именно таким: очень скромным и добрым.

Напомним, Тина Кароль была лишь однажды замужем. Мужчиной артистки стал продюсер Евгений Огир, от которого она родила сына Вениамина. К сожалению, он умер 28 апреля 2013 года от рака желудка. Все эти годы она уже не комментировала личную жизнь.

Второй раз она не вышла замуж, потому что, по ее словам, она сфокусировалась на карьере. Сейчас в ее жизни единственный мужчина – это ее сын Вениамин.

