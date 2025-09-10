16:52  10 сентября
10 сентября 2025, 21:50

"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком уже в скором времени: объявили дату премьеры

10 сентября 2025, 21:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Уже скоро на экранах украинцы увидят новый сезон шоу "Холостяк". На этот раз участницы будут соперничать за сердце звезды "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка

Об этом сообщили создатели проекта, передает RegioNews.

Создатели проекта опубликовали трейлер нового сезона. Здесь уже можно увидеть Тараса Цымбалюка, который предстает перед камерой в образах романтических киногероев. Участниц зрители еще не видели: этот секрет будет раскрыт только в день премьеры.

Первый выпуск шоу "Холостяк" выйдет на экраны 17 октября в 19.00 на СТБ.

Напомним, ранее у ведущего проекта Григория Решетника спрашивали, как он относится к скандалам нового героя. В частности, о плясках под русскую музыку. Ведущий заметил, что Тарас Цымбалюк всегда извинялся за свои ошибки. Решетник добавил, что идеальных людей нет. По словам ведущего, невозможно найти самодостаточного 35-летнего мужчину, прожившего треть своей сознательной жизни, не ошибаясь.

10 сентября 2025
07 августа 2025
