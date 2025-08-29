Фото из открытых источников

Маша Ефросинина только недавно вернулась из Норвегии, где отдыхала с семьей. Однако сразу попала под воздушную тревогу

Об этом ведущая написала в своем Instargam, передает RegioNews.

11-летний сын Маши Ефросининой во время воздушных тревог действует максимально собранно. Он делает дыхательные упражнения, а также сам ведет маму к укрытию. По словам ведущей, он буквально берет ее за руку и ведет на выход, чтобы не подвергать себя опасности. Для Саши это уже закон: если тревога, то надо в укрытие.

"Мои искренние соболезнования матерям и родителям погибших детей. Соболезнования семьям всех погибших (сейчас известно о 21 человеке). Соболезнования тем, кто получил ранения и потерял свое жилье и бизнес", - написала ведущая.

Маша Ефросинина добавила, что она в 11 лет думала только об уроках и играх с друзьями, а современные дети вынуждены жить в другой реальности.

Напомним, 28 августа российские войска обстреляли Киев. По состоянию на вечер четверга подтверждена гибель 22 человек. При этом спасательно-поисковые работы продолжаются.