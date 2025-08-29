22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
29 августа 2025, 03:55

"Буквально за руку меня ведет": Маша Ефросинина рассказала, как ее сын реагирует на тревоги

29 августа 2025, 03:55
Фото из открытых источников
Маша Ефросинина только недавно вернулась из Норвегии, где отдыхала с семьей. Однако сразу попала под воздушную тревогу

Об этом ведущая написала в своем Instargam.

11-летний сын Маши Ефросининой во время воздушных тревог действует максимально собранно. Он делает дыхательные упражнения, а также сам ведет маму к укрытию. По словам ведущей, он буквально берет ее за руку и ведет на выход, чтобы не подвергать себя опасности. Для Саши это уже закон: если тревога, то надо в укрытие.

"Мои искренние соболезнования матерям и родителям погибших детей. Соболезнования семьям всех погибших (сейчас известно о 21 человеке). Соболезнования тем, кто получил ранения и потерял свое жилье и бизнес", - написала ведущая.

Маша Ефросинина добавила, что она в 11 лет думала только об уроках и играх с друзьями, а современные дети вынуждены жить в другой реальности.

Напомним, 28 августа российские войска обстреляли Киев. По состоянию на вечер четверга подтверждена гибель 22 человек. При этом спасательно-поисковые работы продолжаются.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
07 августа 2025
