26 августа 2025, 03:30

Екатерина Кузнецова рассказала, предлагали ли ей когда-то роль "из-за кровати"

26 августа 2025, 03:30
Фото из открытых источников
Многие считают, что большие роли актеры получают "через кровать". Екатерина Кузнецова рассказала, сталкивалась ли она с таким

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам актрисы, она никогда не сталкивалась с прямыми предложениями такого характера. Кузнецова призналась, что режиссеры или продюсеры проявляли к ней симпатию. Однако это было терпимо: с цветами и приятными словами. При этом никогда ей не предлагали роль "из-за кровати".

"Хотя мне и не интересны актрисы из соседнего государства и народные артистки из советского союза, но очень не нравилось, как они говорили, что это привычное дело, – возмущается Екатерина Кузнецова. – Для них это, возможно, и нормально, но ведь есть другой ряд актрис, которые из-за этого не проходили. А они прямо конкретно акцентировали", и это вполне нормально. Для меня – нет", - рассказала актриса.

Напомним, Екатерина Кузнецова долгое время работала в РФ, снимаясь в фильмах и сериалах. В частности, одна из ее самых популярных ролей была в "Кухне". После 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину, актриса находилась в Испании. Впоследствии она сказала, что в Россию возвращаться она не собирается.

