21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
26 августа 2025, 01:50

"Он до сих пор застрял в СССР": Фагон рассказал, почему он не общается с братом

26 августа 2025, 01:50
Участник ТНМК рассказал, что решил не общаться с братом из Харькова. Оказалось, что у них очень разные взгляды

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) признался, что он не общается с 60-летним братом из Харькова. По словам артиста, его брат застрял в Советском Союзе. До сих пор музыкант не нашел слова, чтобы убедить родного человека.

"Душой он до сих пор застрял в СССР. Мы много лет спорили на эту тему, но я так и не нашел слов, чтобы убедить его, что Советский Союз – это плохо. Там он себя помнит молодым, а сейчас – не чувствует нужным. Вероятно, именно эти мысли тянут обратно в прошлое", - говорит Фат.

Последнее их общение произошло, когда брат хотел приехать к артисту в Киев.

"Я согласился, но, зная его убеждения, поставил условие записать видео с простым месседжем: "Путин – х*йло". Он отказался. Я сказал: "Если ты не готов изменить убеждение и до сих пор веришь, что "русский мир" тебя спасет, нам не о чем общаться", - говорит .

Справка. Олег Михайлюта (Фагот) – украинский певец, участник группы "ТНМК". Также известен многим украинцам как актер дублирования. В частности, он озвучивал главные роли в "Пиратах Карибского моря", "Ваяне" и других фильмах и мультфильмах.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
