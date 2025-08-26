Фото из открытых источников

Участник ТНМК рассказал, что решил не общаться с братом из Харькова. Оказалось, что у них очень разные взгляды

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Участник группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) признался, что он не общается с 60-летним братом из Харькова. По словам артиста, его брат застрял в Советском Союзе. До сих пор музыкант не нашел слова, чтобы убедить родного человека.

"Душой он до сих пор застрял в СССР. Мы много лет спорили на эту тему, но я так и не нашел слов, чтобы убедить его, что Советский Союз – это плохо. Там он себя помнит молодым, а сейчас – не чувствует нужным. Вероятно, именно эти мысли тянут обратно в прошлое", - говорит Фат.

Последнее их общение произошло, когда брат хотел приехать к артисту в Киев.

"Я согласился, но, зная его убеждения, поставил условие записать видео с простым месседжем: "Путин – х*йло". Он отказался. Я сказал: "Если ты не готов изменить убеждение и до сих пор веришь, что "русский мир" тебя спасет, нам не о чем общаться", - говорит .

Справка. Олег Михайлюта (Фагот) – украинский певец, участник группы "ТНМК". Также известен многим украинцам как актер дублирования. В частности, он озвучивал главные роли в "Пиратах Карибского моря", "Ваяне" и других фильмах и мультфильмах.