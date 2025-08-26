21:05  25 августа
Подарок для себя: певица Анна Тринчер порадовала себе машину мечту

26 августа 2025, 02:50
Фото из открытых источников
Недавно певица встречала свой день рожденья. В подарок для себя она приобрела роскошное авто

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Тринчер 3 августа отпраздновала свой 24 день рождения. В честь этого она сделала себе подарок: купила машину, которую давно хотела. Это BMW.

"Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо, когда сбываются твои мечты. Я купила машину. Именно ту, которую хотела. Поздравляю себя с этим достижением и искренне надеюсь, что вы порадуетесь вместе со мной", - говорит певица.

Она также добавила, что этот автомобиль — это ее награда за то, что когда-то выбрала свой путь и не сошла с него.

Справка. Певица Анна Тринчер была замужем за известным блоггером Александром Володиным. Они поженились в 2021 году, однако уже через два года объявили о разводе. Сейчас артистка не рассказывала, есть ли у нее новые отношения.

