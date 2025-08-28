Число погибших из-за ночной атаки на Киев возросло до 22 человек
Спасательная операция в столице продолжается
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. В связи с многочисленными жертвами 29 августа в городе будут запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.
