Фото з відкритих джерел

Маша Єфросиніна лише нещодавно повернулась з Норвегії, де відпочивала з родиною. Проте одразу потрапила під повітряну тривогу

Про це ведуча написала у своєму Instargam, передає RegioNews.

11-річний син Маші Єфросиніної під час повітряних тривог діє максимально зібрано. Він робить дихальні вправи, а також сам веде маму до укриття. За словами ведучої, він буквально бере її за руку і веде на вихід, щоб не наражати себе на небезпеку. Для Сашка це вже закон: якщо тривога, то треба в укриття.

"Мої щирі співчуття матерям і батькам загиблих дітей. Співчуття родинам всіх загиблих (наразі відомо про 21 особу). Співчуття тим, хто отримав поранення та втратив своє житло та бізнес", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна додала, що вона в 11 років думала лише про уроки та ігри з друзями, а сучасні діти змушені жити в іншій реальності.

Нагадаємо, 28 серпня російські війська обстріляли Київ. Станом на вечір четверга підтверджена загибель 22 людей. При цьому рятувально-пошукові роботи ще тривають.