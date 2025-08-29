22:44  28 серпня
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
19:27  28 серпня
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 03:55

"Буквально за руку мене веде": Маша Єфросиніна розповіла, як її син реагує на тривоги

29 серпня 2025, 03:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Маша Єфросиніна лише нещодавно повернулась з Норвегії, де відпочивала з родиною. Проте одразу потрапила під повітряну тривогу

Про це ведуча написала у своєму Instargam, передає RegioNews.

11-річний син Маші Єфросиніної під час повітряних тривог діє максимально зібрано. Він робить дихальні вправи, а також сам веде маму до укриття. За словами ведучої, він буквально бере її за руку і веде на вихід, щоб не наражати себе на небезпеку. Для Сашка це вже закон: якщо тривога, то треба в укриття.

"Мої щирі співчуття матерям і батькам загиблих дітей. Співчуття родинам всіх загиблих (наразі відомо про 21 особу). Співчуття тим, хто отримав поранення та втратив своє житло та бізнес", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна додала, що вона в 11 років думала лише про уроки та ігри з друзями, а сучасні діти змушені жити в іншій реальності.

Нагадаємо, 28 серпня російські війська обстріляли Київ. Станом на вечір четверга підтверджена загибель 22 людей. При цьому рятувально-пошукові роботи ще тривають.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"
26 серпня 2025, 03:30
Подарунок для себе: співачка Анна Трінчер порадувала собі машину мрії
26 серпня 2025, 02:50
"Він досі застряг у СРСР": Фагон розповів, чому він не спілкується з братом
26 серпня 2025, 01:50
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Переможницю Холостяка-13 викликали до суду в Німеччину: що сталось
29 серпня 2025, 03:30
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 02:55
Гурт Ziferblat досі "платить" за Євробачення
29 серпня 2025, 02:30
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
29 серпня 2025, 01:55
Пісні у трагічний день: на Київщині поліція притягнула до відповідальності організаторів концерту
29 серпня 2025, 01:30
Зеленський закликав не знімати санкції з РФ
28 серпня 2025, 23:41
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до 22 осіб
28 серпня 2025, 23:23
Зеленський звільнив начальника Новокаховської МВА
28 серпня 2025, 23:15
У Польщі розбився винищувач F-16
28 серпня 2025, 22:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »