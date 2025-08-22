Фото из открытых источников

Мстислав Чернов снимет фильм о завершении войны в Украине. Для этого он уже посетил Белый Дом

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Режиссер "20 дней в Мариуполе" побывал в США на саммите с участием Украины и ЕС. Украинский режиссер получил разрешение на съемку исторического момента. Известно, что его также допустили в Овальный кабинет, где недавно встретились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

В соцсети Мстислав Чернова также показывал фото в этот день. Здесь можно увидеть других фотографов, а также Белый Дом.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова. В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.