23:11  21 августа
В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
00:27  22 августа
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
01:05  22 августа
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 04:10

Оскароносный Чернов снимет фильм о мирных переговорах

22 августа 2025, 04:10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мстислав Чернов снимет фильм о завершении войны в Украине. Для этого он уже посетил Белый Дом

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Режиссер "20 дней в Мариуполе" побывал в США на саммите с участием Украины и ЕС. Украинский режиссер получил разрешение на съемку исторического момента. Известно, что его также допустили в Овальный кабинет, где недавно встретились президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп.

В соцсети Мстислав Чернова также показывал фото в этот день. Здесь можно увидеть других фотографов, а также Белый Дом.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова. В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кино искусство
Вышел трейлер фильма об украинских военных, противостоящих советским зомби
21 августа 2025, 22:16
На "Оскар" выдвинули фильм об одесском санатории "Куяльник"
19 августа 2025, 22:49
Кинофестиваль в Одессе: какие фильмы будут в программе
16 августа 2025, 01:00
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона
22 августа 2025, 05:57
Что будет с ценами на картофель в Украине.
22 августа 2025, 04:50
Украина готовит на экспорт столовый виноград
22 августа 2025, 04:30
Танцовщица Илона Гвоздева решилась на второе высшее образование: что она изучает
22 августа 2025, 03:55
Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджева рассказала о своих первых серьезных отношениях
22 августа 2025, 03:35
На фестивале в США показали уникальную скульптуру из Днепра
22 августа 2025, 03:15
Жителя Киевщины, убившего 10-летнюю девочку, окончательно приговорили к пожизненному
22 августа 2025, 02:55
На оккупированных территориях в Запорожье дефицит топлива
22 августа 2025, 02:25
В Минобороны разоблачили схему по хищению 26 млн грн на закупке снаряжения
22 августа 2025, 02:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »