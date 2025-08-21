19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 22:16

Вышел трейлер фильма об украинских военных, противостоящих советским зомби

21 августа 2025, 22:16
Читайте також українською мовою
фото: кадр из фильма
Читайте також
українською мовою

В прокат фильм выйдет 1 октября ко Дню защитников и защитниц Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Фильм под названием "Каховский объект" продолжает линейку FILM.UA под названием "Киногероини темных времен".

Лента показывает события после подрыва Каховской дамбы русскими военными. Отряд украинских военных во главе с "Марой" попадает в тайный советский бункер, обнаруженный на дне водохранилища. Там они находят полуживые трупы солдат советской армии.

Съемки фильма проходили полтора месяца на шести локациях, среди которых заброшена молочная кухня и бомбоубежище научно-исследовательского института советских времен. Также в фильме есть кадры разрушенной Каховской ГЭС, которые были сняты и предоставлены военными.

Напомним, на "Оскар" выдвинули фильм об одесском санатории "Куяльник". По словам экспертов, это увлекательный и одновременно мощный фильм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина фильм видео искусство
Классика и война: в Харькове ко Дню города откроют уникальную выставку
20 августа 2025, 21:55
Австрия в третий раз будет принимать Евровидение: известно, в каком городе пройдет конкурс
20 августа 2025, 15:45
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Депутат от ОПЗЖ хочет построить масштабный курорт в Закарпатье
21 августа 2025, 22:39
В Мукачево возросло количество пострадавших в результате российской атаки
21 августа 2025, 21:59
Отмена ярмарок в Запорожье: кто пострадал больше всего
21 августа 2025, 21:19
В Днепре мужчина разбил три авто и напал на владельцев
21 августа 2025, 20:55
Треть украинцев плохо спит: исследование
21 августа 2025, 20:45
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39
Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск
21 августа 2025, 20:09
Еще одно озеро исчезло на Харьковщине
21 августа 2025, 19:56
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
21 августа 2025, 19:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »