Вышел трейлер фильма об украинских военных, противостоящих советским зомби

фото: кадр из фильма

В прокат фильм выйдет 1 октября ко Дню защитников и защитниц Украины

Фильм под названием "Каховский объект" продолжает линейку FILM.UA под названием "Киногероини темных времен".

Лента показывает события после подрыва Каховской дамбы русскими военными. Отряд украинских военных во главе с "Марой" попадает в тайный советский бункер, обнаруженный на дне водохранилища. Там они находят полуживые трупы солдат советской армии.

Съемки фильма проходили полтора месяца на шести локациях, среди которых заброшена молочная кухня и бомбоубежище научно-исследовательского института советских времен. Также в фильме есть кадры разрушенной Каховской ГЭС, которые были сняты и предоставлены военными.

