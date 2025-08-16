Кинофестиваль в Одессе: какие фильмы будут в программе
В Одессе скоро состоится 16-й международный кинофестиваль. Участники сразятся за главную награду - "Золотой Дюк"
Об этом сообщает Госкино, передает RegioNews.
"Золотой Дюк" получит самый лучший украинский документальный фильм. В программе следующие ленты:
- "Музыка бытия" - Геннадий Черномашинцев (2024)
- "Осторожно: дети" - Светлана Рудюк (2024)
- "Папина колыбельная" - Леся Дяк (2024)
- "Игра на перехват" - Владимир Мула (2025)
- "Дивия" - Дмитрий Грешко (2025)
- "Простой солдат" - Артём Рыжиков, Хуан Камило Крус (2025)
- "Специальная операция" - Алексей Радинский (2025)
- "Обломки света" - Мила Тешаева, Маркус Ленц (2025)
Фестиваль будет проходить с 24 сентября по 4 октября.
Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.
