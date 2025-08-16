Иллюстративное фото

В Одессе скоро состоится 16-й международный кинофестиваль. Участники сразятся за главную награду - "Золотой Дюк"

Об этом сообщает Госкино, передает RegioNews.

"Золотой Дюк" получит самый лучший украинский документальный фильм. В программе следующие ленты:

"Музыка бытия" - Геннадий Черномашинцев (2024)

"Осторожно: дети" - Светлана Рудюк (2024)

"Папина колыбельная" - Леся Дяк (2024)

"Игра на перехват" - Владимир Мула (2025)

"Дивия" - Дмитрий Грешко (2025)

"Простой солдат" - Артём Рыжиков, Хуан Камило Крус (2025)

"Специальная операция" - Алексей Радинский (2025)

"Обломки света" - Мила Тешаева, Маркус Ленц (2025)

Фестиваль будет проходить с 24 сентября по 4 октября.

