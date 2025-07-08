200 метров к Андреевке: появился первый трейлер фильма оскароносного Мстислава Чернова
У мережі показали перший трейлер нового фільму про українських військових. Стрічку робили завдяки підтримці Третьої штурмової бригади
Трейлер появился на YouTube, передает RegioNews.
В сети появился первый трейлер ленты "2000 метров к Андреевке". Это фильм режиссера Мстислава Чернова, лауреата "Оскар" и Пулитцеровской премии.
"Андреевка - крохотная деревня в десяти километрах от Бахмута - становится ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью отдельную штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы. Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь за каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли", - говорится в описании трейлера.
В кинотеатрах украинцы смогут увидеть фильм уже с 28 августа.
Напомним, ранее рассказывалось, что эта лента освещает контрнаступление Сил обороны Украины вблизи Андреевки (недалеко от Бахмута) Режиссер Мстислав Чернов вместе со съемочной группой сопровождали военных Третьей штурмовой бригады.