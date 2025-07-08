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08 июля 2025, 23:10

200 метров к Андреевке: появился первый трейлер фильма оскароносного Мстислава Чернова

08 июля 2025, 23:10
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Фото: YouTube
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У мережі показали перший трейлер нового фільму про українських військових. Стрічку робили завдяки підтримці Третьої штурмової бригади

Трейлер появился на YouTube, передает RegioNews.

В сети появился первый трейлер ленты "2000 метров к Андреевке". Это фильм режиссера Мстислава Чернова, лауреата "Оскар" и Пулитцеровской премии.

"Андреевка - крохотная деревня в десяти километрах от Бахмута - становится ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью отдельную штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы. Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь за каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли", - говорится в описании трейлера.

В кинотеатрах украинцы смогут увидеть фильм уже с 28 августа.

Напомним, ранее рассказывалось, что эта лента освещает контрнаступление Сил обороны Украины вблизи Андреевки (недалеко от Бахмута) Режиссер Мстислав Чернов вместе со съемочной группой сопровождали военных Третьей штурмовой бригады.

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