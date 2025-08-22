Фото з відкритих джерел

Мстислав Чернов зніме фільм про завершення війни в Україні. Для цього він вже відвідав Білий Дім

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Режисер "20 днів у Маріуполі" побував у США на саміті за участі України та ЄС. Український режисер отримав дозвіл на зйомку історичного моменту. Відомо, що його також допустили до Овального кабінету, де нещодавно зустрілись президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

У соцмережі Мстислав Чернова також показував фото цього дня. Тут можна побачити інших фотографів, а також Білий Дім.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова. В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.