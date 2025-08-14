Иллюстративное фото

У Украины будет Национальный стенд на международном фестивале в Торонто. Там будут работать электронные каталоги с информацией об украинских фильмах, кинопроектах и возможностях сотрудничества

Об этом сообщает Госкино, передает RegioNews.

С 4 по 14 сентября Украина будет представлена на национальном стенде в Торонто. Это будет происходить в рамках 50 Международного кинофестиваля. Стенд будет пространством, где можно будет встретиться с разными людьми, а также презентовать украинских кинематографистов с международными коллегами.

Госкино приглашает украинских производителей, дистрибьюторов и представителей киноиндустрии предоставить трейлеры и другие промоматериалы национальных фильмов для презентации в Канаде. Это шанс презентовать украинское кино глобальной аудитории и привлечь иностранных партнеров к копродукции.

