Україна матиме Національний стенд на міжнародному фестивалі в Торонто. Там працюватимуть електронні каталоги з інформацією про українські фільми, кінопроєкти та можливості співпраці

Про це повідомляє Держкіно, передає RegioNews.

З 4 по 14 вересня Україна буде представлена на Національному стенді в Торонто. Це буде відбуватися в рамках 50-го Міжнародного кінофестивалю. Стенд буде простором, де можна буде зустрітися з різними людьми, а також презентувати українських кінематографістів з міжнародними колегами.

Держкіно запрошує українських виробників, дистриб’юторів та представників кіноіндустрії подати трейлери та інші промоматеріали національних фільмів для презентації в Канаді. Зазначається, що це шанс презентувати українське кіно глобальній аудиторії та залучити іноземних партнерів до копродукції.

