14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 01:30

На кінофестивалі в Канаді буде український стенд

14 серпня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Україна матиме Національний стенд на міжнародному фестивалі в Торонто. Там працюватимуть електронні каталоги з інформацією про українські фільми, кінопроєкти та можливості співпраці

Про це повідомляє Держкіно, передає RegioNews.

З 4 по 14 вересня Україна буде представлена на Національному стенді в Торонто. Це буде відбуватися в рамках 50-го Міжнародного кінофестивалю. Стенд буде простором, де можна буде зустрітися з різними людьми, а також презентувати українських кінематографістів з міжнародними колегами.

Держкіно запрошує українських виробників, дистриб’юторів та представників кіноіндустрії подати трейлери та інші промоматеріали національних фільмів для презентації в Канаді. Зазначається, що це шанс презентувати українське кіно глобальній аудиторії та залучити іноземних партнерів до копродукції.

Нагадаємо, раніше в мережі показали перший трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки". В описі стрічки кажуть про те, що це історія про бійців Третьої штурмової бригади, які виборюють кожен метр української землі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кіно Держкіно
В Україні почались зйомки нового фільму про Мавку
19 липня 2025, 00:30
Netflix знімає фільм про російській військові злочини на Київщині
05 липня 2025, 03:00
Фільм про українських жінок-медиків на фронті отримав престижні нагороди
01 липня 2025, 05:45
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
Російська армія втратила в Україні ще майже 1000 військових
14 серпня 2025, 07:39
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 07:35
Студентів з Криму примусово відправляють працювати до Курської області, – ЦНС
14 серпня 2025, 07:24
У Покровську залишаються понад 1300 цивільних: евакуація можлива лише за підтримки ЗСУ
14 серпня 2025, 07:12
Дронова атака по РФ: уражено нафтопереробний завод
14 серпня 2025, 07:07
В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
14 серпня 2025, 03:50
Актор Назар Задніпровський розповів, у якому стані його матір
14 серпня 2025, 02:50
"З цієї хвилини не розлучались": Наталя Могилевська розповіла про знайомство з її коханим
14 серпня 2025, 02:30
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
14 серпня 2025, 01:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »