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05 июля 2025, 03:00

Netflix снимает фильм о российских военных преступлениях на Киевщине

05 июля 2025, 03:00
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Фото: Ірпенский городской совет
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Съемочная команда Netflix снимает документальный фильм в Ирпене. Героями фильма будут украинцы, которые из-за российской агрессии потеряли дома

Об этом сообщает Ирпенский городской совет, передает RegioNews.

Netflix снимает документальный фильм в Ирпене. Лента будет посвящена российской агрессии против Украины. Над проектом работает известный американский оператор-постановщик и кинематографист Джейк Свантко.

Героями фильма стали местные жители модульного городка в Ирпене. Это люди, потерявшие свои дома в результате наступления российских военных. Основная цель фильма – показать преступления россиян, механизмы уклонения от международных санкций и влияние этих процессов на жизнь обычных украинцев.

Известно, что после Украины команда отправится в США, Великобританию и другие страны. Когда работа будет завершена, лента будет доступна на Netflix.

Напомним, ранее на Брюссельском кинофестивале получил награду фильм об украинских женщинах-медиках на фронте. Это фильм украинского режиссера Егора Трояновского о двух подругах, которые помогают военным.

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