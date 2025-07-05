Фото: Ірпенский городской совет

Съемочная команда Netflix снимает документальный фильм в Ирпене. Героями фильма будут украинцы, которые из-за российской агрессии потеряли дома

Об этом сообщает Ирпенский городской совет, передает RegioNews.

Netflix снимает документальный фильм в Ирпене. Лента будет посвящена российской агрессии против Украины. Над проектом работает известный американский оператор-постановщик и кинематографист Джейк Свантко.

Героями фильма стали местные жители модульного городка в Ирпене. Это люди, потерявшие свои дома в результате наступления российских военных. Основная цель фильма – показать преступления россиян, механизмы уклонения от международных санкций и влияние этих процессов на жизнь обычных украинцев.

Известно, что после Украины команда отправится в США, Великобританию и другие страны. Когда работа будет завершена, лента будет доступна на Netflix.

Напомним, ранее на Брюссельском кинофестивале получил награду фильм об украинских женщинах-медиках на фронте. Это фильм украинского режиссера Егора Трояновского о двух подругах, которые помогают военным.