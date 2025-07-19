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Создатели нового фильма о Мавке показали первые кадры по съемкам. Здесь уже можно увидеть актеров в мифических образах

Об этом сообщается на странице проекта в Instagram, передает RegioNews.

Начались съемки фильма "Мавка. Настоящий миф". Как уже говорили ранее создатели проекта, в отличие от известного мультика, направленного для детей, здесь уже ожидается рейтинг 12+.

"Это будет визуально сильное, атмосферное фэнтези, вдохновленное украинскими мифами: неоновый свет, туманы, искусственные водопады и переосмысленные образы мавок и русалок", - пишут создатели фильма.

Также рассказали, что практически все актеры в фильме — это студенты или только недавно выпустившихся из университетов. Так что украинцы смогут увидеть новое поколение актеров.

Напомним, что Мавку в новом фильме сыграет актриса Арина Бочарова. Роль биолога Лукьяна досталась Ивану Довженко. Это будет их дебют на большом экране.