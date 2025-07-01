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Украинская лента о двух подругах, ставших медиками на фронте, отметила за границей. Фильм получил сразу две награды

Об этом сообщает Brussels International Film Festival, передает RegioNews.

Документальный фильм "Куба и Аляска" получил две награды на Брюссельском кинофестивале. Это фильм украинского режиссера Егора Трояновского о двух подругах парамедиков.

Лента рассказывает о лучших подругах, которые вместе работают медиками на передовой и помогают военным. В фильме поднимается тема того, как возвращаться в прошлую жизнь, когда война укоренилась глубоко в голове. В описании фильма отмечают, что война сменила героинь, но не уничтожила их.

На Брюссельском кинофестивале фильм одержал победу в двух номинациях: "Приз от жюри" и "Приз зрительских симпатий".

Напомним, в Днепре недавно стартовали съемки фильма "Воины света. Художники". Лента была посвящена украинским артистам, которые во время полномасштабной войны отправились на фронт.