На Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них умерла
В городе Боярка Киевской области две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая находится в больнице.
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация, передает RegioNews.
Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - говорится в сообщении.
В ОДА отметили, что глава облгосадминистрации Василий Володин дал поручение провести срочное расследование трагического случая. На месте происшествия уже начала работать полиция.
Напомним, ранее на Киевщине из-за отравления угарным газом погибли три человека, среди которых ребенок.