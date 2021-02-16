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16 февраля 2021, 16:03 32

На Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них умерла

16 февраля 2021, 16:03 32
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Трагический случай произошел сегодня, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония"
Фото: из открытых источников
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В городе Боярка Киевской области две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом. Одна из них умерла, другая находится в больнице.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. А вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном", - говорится в сообщении.

В ОДА отметили, что глава облгосадминистрации Василий Володин дал поручение провести срочное расследование трагического случая. На месте происшествия уже начала работать полиция.

Напомним, ранее на Киевщине из-за отравления угарным газом погибли три человека, среди которых ребенок.

Киевская область отравление ученики смерть школа ОГА

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