На Донетчине школьницу госпитализировали из-за отравления медикаментами
Несовершеннолетняя девочка в Доброполье на Донетчине наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.
В полиции начали расследование и говорят, что девочка так решила пропустить школьные занятия.
15-летняя девочка решила пропустить школьные занятия и выпила таблетки. Ребенка доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Жизни школьницы ничего не угрожает, - сообщили в полиции.
В полицию об инциденте сообщили из педиатрического отделения местной больницы. Так, к ним бригадой "скорой помощи” доставили несовершеннолетнюю девушку с отравлением.
В больнице полицейские пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие.
Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарства она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала "скорую", - добавили в полиции.
Ребенок был госпитализирован, ему оказана квалифицированная помощь. Сейчас ее состояние стабильное.
Полиция проверяет все версии произошедшего в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства” Уголовного кодекса Украины.
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