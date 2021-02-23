На Донетчине школьницу госпитализировали из-за отравления медикаментами

15-летняя девочка наглоталась таблеток, чтобы пропустить уроки

15-летняя девочка наглоталась таблеток, чтобы пропустить уроки

Фото из открытых источников

Несовершеннолетняя девочка в Доброполье на Донетчине наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Донецкой области.

В полиции начали расследование и говорят, что девочка так решила пропустить школьные занятия.

15-летняя девочка решила пропустить школьные занятия и выпила таблетки. Ребенка доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Жизни школьницы ничего не угрожает, - сообщили в полиции.

В полицию об инциденте сообщили из педиатрического отделения местной больницы. Так, к ним бригадой "скорой помощи” доставили несовершеннолетнюю девушку с отравлением.

В больнице полицейские пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие.

Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарства она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала "скорую", - добавили в полиции.

Ребенок был госпитализирован, ему оказана квалифицированная помощь. Сейчас ее состояние стабильное.

Полиция проверяет все версии произошедшего в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства” Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

Через день в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток в школе. Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы.

18 февраля в Киеве с отравлением таблетками госпитализировали 15-летнего парня.

Как стало известно относительно серии подростковых отравлений, детский омбудсмен поддерживает запрет Tik Tok и других "деструктивных сетей”. Но запрет на законодательном уровне – это вопрос парламента.