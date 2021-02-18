Отравления школьниц: детский омбудсмен поддерживает запрет Tik Tok и других "деструктивных сетей”

Но запрет на законодательном уровне – это вопрос парламента

Но запрет на законодательном уровне – это вопрос парламента

Фото из открытых источников

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.

Об этом детский омбудсмен сказал в комментарии УНН, передает RegioNews.

Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем мне звонила директор одной из школ вблизи Киева, и она сказала, что только они собрали более 10 тысяч подписей от учителей и родителей относительно запрета Tik Tok, — сообщил Кулеба.

Он отметил, что соответствующая практика на сегодня есть и в других странах, например в США или в Италии.

Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемы, и вопрос контроля поднимался. Но это должен делать провайдер — владелец Tik Tok должен так же, как в Facebook или Youtube, контролировать контент и не разрешать обнародование деструктивного контента. Этого, как раз, в Tik Tok и нет, — отметил омбудсмен.

Говоря о том, возможно ли установить запрет Tik Tok на законодательном уровне, собеседник отметил, что это вопрос парламента.

Кто-то должен подать законопроект. Я не имею таких полномочий подавать, поэтому здесь должен кто-то из парламента подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена, — сказал он.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

В тот же день детский омбудсмен предположил, что отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете". Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн.

Вчера в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток в школе. Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы.