Отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете", - детский омбудсмен

Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн

Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн

Фото из открытых источников

Детский обмудсмен подозревает, что случаи отравления связаны с опасными “играми”, которые распространяются в Интернете.

Об этом своей странице в Facebook сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба, передает RegioNews.

Детский омбудсмен не исключает, что ужасная трагедия, когда две семиклассницы Боярского академического лицея отравились неизвестными веществами и одна из них умерла, связанная с опасными "играми”, которые распространяются в Интернете.

Сегодня в Боярке в академическом лицее произошла ужасная трагедия. По оперативным данным, две ученицы седьмого класса (12 лет) приняли неизвестные вещества, вследствие чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям. Вторая школьница находится в больнице. По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете, — сообщил Кулеба.

Детский омбудсмен также обратился к родителям и отметил, что опасность в Интернете больше, чем кажется.

Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поговорите со своими детьми об опасности онлайн! Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой — необратимые последствия в реальной жизни! — отметил Кулеба.

Он призвал напомнить детям о важных правилах пользования Интернетом и социальными сетями: не общаться с незнакомцами, не повторять действия, которые предлагаются в сети.

Сьогодні у Боярці в академічному ліцеї сталась жахлива трагедія. За оперативними даними, дві учениці сьомого класу (12... Posted by Микола Кулеба on Tuesday, February 16, 2021

Как сообщалось сегодня, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел сегодня, 16 февраля, в академическом лицее "Гармония".