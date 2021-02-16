Отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете", - детский омбудсмен
Детский обмудсмен подозревает, что случаи отравления связаны с опасными “играми”, которые распространяются в Интернете.
Об этом своей странице в Facebook сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба, передает RegioNews.
Детский омбудсмен не исключает, что ужасная трагедия, когда две семиклассницы Боярского академического лицея отравились неизвестными веществами и одна из них умерла, связанная с опасными "играми”, которые распространяются в Интернете.
Сегодня в Боярке в академическом лицее произошла ужасная трагедия. По оперативным данным, две ученицы седьмого класса (12 лет) приняли неизвестные вещества, вследствие чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Выражаю свои искренние соболезнования родителям. Вторая школьница находится в больнице. По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в Интернете, — сообщил Кулеба.
Детский омбудсмен также обратился к родителям и отметил, что опасность в Интернете больше, чем кажется.
Дети могут не понимать последствий своих действий, могут считать развлечением то, что приводит к катастрофическим последствиям. Поговорите со своими детьми об опасности онлайн! Объясните, что "развлечения" онлайн несут опасные, а порой — необратимые последствия в реальной жизни! — отметил Кулеба.
Он призвал напомнить детям о важных правилах пользования Интернетом и социальными сетями: не общаться с незнакомцами, не повторять действия, которые предлагаются в сети.
Сьогодні у Боярці в академічному ліцеї сталась жахлива трагедія. За оперативними даними, дві учениці сьомого класу (12...Posted by Микола Кулеба on Tuesday, February 16, 2021