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13 марта 2021, 18:11 969

Решили покататься и попали в ДТП: погиб один школьник, еще трое в реанимации

13 марта 2021, 18:11 969
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Пострадавшим школьникам по 14-16 лет 
Пострадавшим школьникам по 14-16 лет 
Фото: Facebook
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В результате ДТП, которое произошло в Ровенской области, погиб один подросток. Трое остальных получили обширные травмы. 

Как передает RegioNews, об этом сообщила полиция области.

16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Великие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - учащиеся местных школ, находятся в реанимации.

Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.

Как сообщалось, 9 марта на Харьковщине микроавтобус слетел с дороги и перевернулся: есть жертвы. Погиб один пассажир, еще восемь - травмированы.

ДТП смерть дети жертва Ровенская область

 
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