Решили покататься и попали в ДТП: погиб один школьник, еще трое в реанимации

Пострадавшим школьникам по 14-16 лет

Пострадавшим школьникам по 14-16 лет

Фото: Facebook

В результате ДТП, которое произошло в Ровенской области, погиб один подросток. Трое остальных получили обширные травмы.

Как передает RegioNews, об этом сообщила полиция области.

16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Великие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - учащиеся местных школ, находятся в реанимации.

Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.

Как сообщалось, 9 марта на Харьковщине микроавтобус слетел с дороги и перевернулся: есть жертвы. Погиб один пассажир, еще восемь - травмированы.