Раде рекомендовали принять законопроект о запрете продажи лекарств детям

Соответствующую рекомендацию принял профильный комитет Верховной рады

Соответствующую рекомендацию принял профильный комитет Верховной рады

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты о запрете продажи лекарственных средств детям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Поддержанные законопроекты исключают неконтролируемое потребление медицинских препаратов в целях, отличных от их прямого назначения и повышают штрафы за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах.

Речь идет о законопроектах "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям”, № 5122 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах”, № 5131.

Последним предлагаются соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Так, комитет решил предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по их обработке, рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона № 5131. Законопроектом устанавливаются более высокие штрафы и предусмотрено, что составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушениях будет Гослекслужба, уполномоченная законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

На следующий день в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток в школе. Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы.

18 февраля в Киеве с отравлением таблетками госпитализировали 15-летнего парня. Сейчас состояние мальчика стабильное и угрозы жизни нет.

23 февраля на Донетчине школьницу госпитализировали из-за отравления медикаментами. 15-летняя девочка наглоталась таблеток, чтобы пропустить уроки.

5 марта на Днепропетровщине школьница наглоталась таблеток: ее нашли на остановке. Девочка попала в реанимацию в очень тяжелом состоянии.