Кадровые решения Кабмина: согласован заместитель главы Черниговской ОГА
Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нового и.о. председателя Госгеокадастра и согласовав назначение заместителя главы Черниговской ОГА.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, нардеп Василий Мокан на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений.
По словам Василия Мокана, чиновники проголосовали за:
назначение Данишевского Геннадия Валентиновича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
назначение Пилата Олега Леонидовича - заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
признание утратившим силу распоряжения Кабинета министров Украины от 21 декабря 2020-го года №1597 ("О временном возложении обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Пинчука В.И.).
временное возложение исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Завадского Сергея Александровича (директор Департамента ведения государственного земельного кадастра Госгеокадастра).
согласование назначения Елены Анатольевны Бойко - первым заместителем председателя Черниговской ОГА.
КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення...Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, March 3, 2021
Как сообщалось ранее, Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта. Об этом говорится в постановлении КМУ.