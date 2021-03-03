Кадровые решения Кабмина: согласован заместитель главы Черниговской ОГА

Также чиновники назначили нового и.о. председателя Госгеокадастра

Также чиновники назначили нового и.о. председателя Госгеокадастра

Фото из открытых источников

Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, принял ряд кадровых решений, в частности, назначив нового и.о. председателя Госгеокадастра и согласовав назначение заместителя главы Черниговской ОГА.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, нардеп Василий Мокан на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений.

По словам Василия Мокана, чиновники проголосовали за:

назначение Данишевского Геннадия Валентиновича - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

назначение Пилата Олега Леонидовича - заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

признание утратившим силу распоряжения Кабинета министров Украины от 21 декабря 2020-го года №1597 ("О временном возложении обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Пинчука В.И.).

временное возложение исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на Завадского Сергея Александровича (директор Департамента ведения государственного земельного кадастра Госгеокадастра).

согласование назначения Елены Анатольевны Бойко - первым заместителем председателя Черниговской ОГА.

КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Урядовці проголосували за: призначення... Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, March 3, 2021

Как сообщалось ранее, Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта. Об этом говорится в постановлении КМУ.