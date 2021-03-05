На Днепропетровщине школьница наглоталась таблеток: ее нашли на остановке

Девочка поступила в реанимацию в очень тяжелом состоянии

Девочка поступила в реанимацию в очень тяжелом состоянии

Рixabay

В Каменском на Днепропетровщине 12-летняя девочка получила отравление, приняв несколько десятков таблеток спазмолитика. Школьницу обнаружили на остановке общественного транспорта на улице Ивана Франко. Инцидент произошел утром 4 марта на левом берегу города.

Об этом сообщает местное издание "Событие", пишет RegioNews.

Сначала девочку доставили в городскую больницу, где ей сделали промывание желудка и стабилизировали ее состояние. После этого ребенка перевезли в детскую областную больницу в Днепре, где медики всю ночь боролись за ее жизнь.

По словам гендиректора больницы Алексея Власова, девочка поступила в реанимацию в очень тяжелом состоянии, но сейчас жизни подростка ничего не угрожает, ее перевели в обычное отделение.

Напомним, ранее на Донетчине школьницу госпитализировали из-за отравления медикаментами.