В Киеве с отравлением таблетками госпитализировали 15-летнего парня

Сейчас состояние мальчика стабильное и угрозы жизни нет

Сейчас состояние мальчика стабильное и угрозы жизни нет

Рixabay

В столице 15-летнего подростка госпитализировали в больницу с отравлением таблетками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, утром, 18 февраля, 15-летнего мальчика доставили в больницу Охматдет из дому. По словам врачей, подросток наглотался таблеток. Какие были таблетки, медики пока не называют.

Как сообщают врачи, сейчас состояние мальчика стабильное и угрозы жизни нет.

"У нас последние два года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - отметил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ Охматдет Александр Урин.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

В тот же день детский омбудсмен предположил, что отравление лицеисток в Боярке может быть связано с опасными "играми в интернете". Николай Кулеба призвал родителей поговорить с детьми об опасности онлайн.

Вчера в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток в школе. Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы.