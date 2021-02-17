В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток в школе

Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы

Принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы

Фото из открытых источников

В Умани две восьмиклассницы сегодня наглотались таблеток и попали в больницу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на черкасское издание Про все.

Две восьмиклассницы в Умани принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы. Ситуацию подтвердили медики и полицейские.

Действительно был такой вызов на "скорую", в больницу доставили двух детей с подозрением на отравление "Дротаверином",- комментирует пресс-секретарь Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок.

Обе девочки выпили по 10 таблеток. Сейчас они под наблюдением медиков. Что побудило их к этому шагу, пока не известно. Участие в опасном эксперименте не признают.

Полиция Умани устанавливает обстоятельства отравления двух восьмиклассниц. Девочки в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Сейчас ими занимаются медики, - рассказывает пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальная превенция полиции Умани. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

Как сообщалось, на Киевщине две школьницы отравились неизвестным веществом, одна из них скончалась. Трагический случай произошел 16 февраля в академическом лицее "Гармония".

В тот же день были установлены причины отравления лицеисток в Боярке. Семиклассницы приняли по 40 таблеток после видео из соцсети.

Сегодня стало известно о состоянии спасенного ребенка. В лицее, где все произошло, продолжают расследовать обстоятельства трагедии.

По факту отравления лицеисток в Боярке открыто производство по доведению до самоубийства. Производство находится на особом контроле Киевской областной прокуратуры.