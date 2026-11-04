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04 ноября 2026, 00:35

Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

04 ноября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинский актер и режиссер Денис Капустин мобилизовался. Он присоединился к армии сразу после работы над фильмом

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В фильме "Киллхаус" актер сыграл командира подразделения ударных беспилотников. После съемок Денис Капустин мобилизовался. По его словам, он рассматривал разные сценарии: в частности, поиск работы с возможностью бронирования или выезд за границу. Однако решил избрать войско.

"Как я не смотрел на какие-то другие возможности - искать работу с бронированием, выезжать за границу, прятаться дома - варианты есть, но они мне не нравятся. Выходит, что остался только этот", - говорит артист.

Он признался, что на его выбор повлияли также пропажа без вести актера Никона Федотова, с которым он дружил, и гибель артиста и бойца "Азова" Алексея Самойленко.

"Очень помогает справляться братство и побратимство. Наверное, в гражданской жизни мы не пересекались бы. А здесь мы объединены определенными обстоятельствами", - говорит актер.

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий Шевченко присоединился к войску. Многим зрителям он известен по шоу "Холостячка", где он сражался за сердце певицы Златы Огневич.

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