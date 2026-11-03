Дизпальное и автогаз бьют рекорды: что с ценами на АЗС

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В Украине цены на АЗС остаются нестабильными. Особенно это касается дизтоплива и автогаза.

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 3 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 93,89 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 90,06 гривны за литр (-0,01 гривны);

бензин А-92 – 86,33 гривны за литр (-0,14);

дизтопливо – 104,58 гривны за литр (+0,32 гривны);

автогаз – 58,82 гривны за литр (+1,16 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.