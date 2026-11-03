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Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину: двое погибших, 38 раненых
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03 ноября 2026, 22:47

Россияне более 30 раз атаковали Днепропетровщину: двое погибших, 38 раненых

03 ноября 2026, 22:47
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Фото: Днепропетровская ОВА
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За сутки российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Враг использовал беспилотники, артиллерию и ракеты. В результате обстрелов погибли два человека, еще 38 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Больше всего пострадал Днепр. Там погибли два человека. Трое мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще 12 раненых медики оценивают как пациентов средней тяжести. Шесть человек лечатся амбулаторно.

В Любимовской общине повреждена инфраструктура. В больницу доставили пятерых мужчин — все они находятся в состоянии средней тяжести.

В Никопольщине под ударами оказались райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины. Поврежден многоквартирный дом, магазин и агропредприятие.

В результате атак ранений получили люди. В тяжелом состоянии госпитализировали трех женщин в возрасте 38, 41 и 56 лет, а также 70-летнего мужчину. Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести, трое лечатся амбулаторно.

На Криворожье русские войска избивали по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. Там повреждены частные дома и автомобиль. Пострадали 42-летний мужчина и 72-летняя женщина, однако от госпитализации отказались.

В Николаевской общине на Синельниковщине в результате обстрела повреждены частные дома.

Напомним, что за последние сутки Россия нанесла более 20 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под атаками оказались как объекты генерации электроэнергии, так и подстанции, через которые электричество поставляется потребителям.

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