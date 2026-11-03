Базовая корзина стала дешевле: какие продукты упали в цене

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В начале ноября в Украине упали в цене базовые продукты. Стало известно, что подешевело больше всего

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Больше всего подешевели куриные яйца, овощи "борщового набора". К примеру, сейчас десяток яиц теперь обойдется в 47,8 гривны в среднем. Это на 21% дешевле, чем в прошлом месяце.

Белокочанная капуста подешевела в цене на 20% до 18,2 гривны за килограмм в среднем. Пачка сливочного масла жирностью 82,5% подешевела на 10% – до 86,6 гривны в среднем.

В частности, свинина подешевела на 8% (206,5 грн за килограмм), свекла – на 8% (15,7 грн), лук – на 6% (18,7 грн), а морковь – на 4% (16,8 грн).

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров .