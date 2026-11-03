На Буковине аферисты выманили у людей десятки тысяч: какая схема
В Буковине местные жители стали жертвами мошенничества. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.
25-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она хотела продать вещи в интернете, но перешла по фишинговой ссылке. В результате аферисты украли с ее счета 40 тысяч гривен.
Еще одна 23-летняя жительница тоже стала жертвой аферистов. Ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником банка. Она вверилась ему и в результате потеряла 35 тысяч гривен.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.
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