На Буковине аферисты выманили у людей десятки тысяч: какая схема

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

25-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она хотела продать вещи в интернете, но перешла по фишинговой ссылке. В результате аферисты украли с ее счета 40 тысяч гривен.

Еще одна 23-летняя жительница тоже стала жертвой аферистов. Ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником банка. Она вверилась ему и в результате потеряла 35 тысяч гривен.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.