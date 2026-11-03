В Киевской области мужчина забил товарища до смерти

Фото: Национальная полиция

В Киевской области задержали мужчину по подозрению в убийстве. Он жестоко избил своего знакомого

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Местный житель обнаружил в квартире тело мужчины. Как выяснилось, накануне в квартире двое мужчин устроили застолье с алкоголем. В пьяном состоянии 45-летний мужчина во время ссоры ударил 59-летнего товарища ногой в живот, в результате чего последний упал на пол. После этого злоумышленник нанес удары ножом в шею и живот.

"От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты", - говорят в полиции.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего , забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.