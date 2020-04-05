В Запорожье будет работать весь общественный транспорт
Об этом сообщает городской голова Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Министерство здравоохранения рекомендовало запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу", - говорится в сообщении.
Посоветовавшись с юристами, он принял решение позволить всему общественному транспорту выйти на маршруты.
"Завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. Но, обращаю ваше внимание, что в транспорте можно находиться исключительно в маске или респираторе. Призываю всех не выходить из дома без крайней необходимости", - отмечает Буряк.
Получил от вас очень много сообщений по поводу работы общественного транспорта в Запорожье с понедельника. Да, действительно,...Опубликовано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Неділя, 5 апреля 2020 г.
В Запорожской области зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19.
В Украине 1251 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.
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