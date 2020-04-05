Буковина: у двух детей в реанимационном отделении подозревают COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации, информирует RegioNews.
В реанимационном отделении областной детской больнице находятся двое детей с подозрением на коронавирус.
Трем пациентам с коронавирусом и двум с подозрением на него оказывают помощь в реанимационном отделении областной клинической больницы. Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные – на кислородной дотации.
В реанимации Глыбокской центральной районной больницы трое пациентов. У одного из них COVID-19 уже диагностирован, у другого – подозрение. Еще один попал в медицинское учреждение сегодня ночью в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Трое пациентов на кислородной дотации и с подозрением на коронавирус находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице. У всех больных – пневмония.
В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных. Состояние их стабильно тяжелое, у двоих подтвержден коронавирус, у одного – подозрение.
В медицинских учреждениях области трое пациентов в критическом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В Черновицкой области зафиксировано 220 случаев заболевания COVID-19.
Станом на 14:00, 5 квітня У реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на...Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Неділя, 5 квітня 2020 р.
В Украине 1251 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
Напомним, в Киеве от COVID-19 умер 71-летний мужчина. Городской глава Киева сообщает о 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.
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