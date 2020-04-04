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04 апреля 2020, 11:04 26

Больных коронавирусом в Украине уже 1096 человек

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04 апреля 2020, 11:04 26
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По состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 78 детей, 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая
Фото: facebook/sluganarodu.official
По состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 78 детей, 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Центр общественного здоровья Украины и пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В частности, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 9 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 28 случаев;
Ивано-Франковская область - 94 случая;
Кировоградская область - 19 случаев;
г. Киев - 195 случаев;
Киевская область - 77 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 8 случаев;
Ровенская область - 31 случай;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 135 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 206 случаев;
Черкасская область - 61 случай;
Черниговская область - 5 случаев.

По данным Центра, среди всех подтвержденных 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% - от 60 до 100 лет.

Среди летальных случаев - 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были несколько заболеваний.

Как отмечается, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией ЦОЗ, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 апреля 2020 в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 27 летальных, 22 пациентов выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

С 6 апреля в Украине вводятся новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.


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