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02 апреля 2020, 19:10 13

В Украине приняли единый протокол лечения коронавируса

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02 апреля 2020, 19:10 13
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В четверг, 2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19
Фото: flickr
В четверг, 2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Отмечается, что отныне все больничные учреждения получат четкий алгоритм лечения больных и будут точно знать, что и как им делать.

"Многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - сообщил Максим Степанов.

Он также добавил, что цель протокола - установить четкий алгоритм назначения и применения лекарственных средств при среднетяжелом, тяжелом и критическом течении болезни.

Протокол касается всех врачей, которые имеют дело с больными коронавирусом пациентами.

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25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.


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