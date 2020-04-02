В Украине приняли единый протокол лечения коронавируса
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Отмечается, что отныне все больничные учреждения получат четкий алгоритм лечения больных и будут точно знать, что и как им делать.
"Многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - сообщил Максим Степанов.
Он также добавил, что цель протокола - установить четкий алгоритм назначения и применения лекарственных средств при среднетяжелом, тяжелом и критическом течении болезни.
Протокол касается всех врачей, которые имеют дело с больными коронавирусом пациентами.
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25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.
1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.
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