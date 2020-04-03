Кабмин утвердил жесткий карантин для украинцев
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения – это тенденция, к которой все чаще прибегают государства во всем мире. Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко", - написал он в своем Telegram.
В частности, на период карантина из-за коронавируса Кабмин запретил:
- пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора;
- перемещение группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);
- посещение спортивных и детских площадок;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.
Также Кабмин закрепил правила проведения самоизоляции и обсервации. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется полицейскими, военнослужащими, Нацгвардией, работниками государственных учреждений Минздрава и тому подобное.
Как отметил Шмыгаль, правительство усилило карантинные меры, руководствуясь мировой практикой.
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Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
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