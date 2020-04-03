Кабмин утвердил жесткий карантин для украинцев

Правительство Украины вводит с 6 апреля новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней

Фото: slovoidilo.ua

Правительство Украины вводит с 6 апреля новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней

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