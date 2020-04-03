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03 апреля 2020, 13:12 27

Кабмин утвердил жесткий карантин для украинцев

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03 апреля 2020, 13:12 27
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Правительство Украины вводит с 6 апреля новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней
Фото: slovoidilo.ua
Правительство Украины вводит с 6 апреля новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения – это тенденция, к которой все чаще прибегают государства во всем мире. Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко", - написал он в своем Telegram.

В частности, на период карантина из-за коронавируса Кабмин запретил:

- пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора;

- перемещение группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения родителей;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

- посещение спортивных и детских площадок;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.

Также Кабмин закрепил правила проведения самоизоляции и обсервации. Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется полицейскими, военнослужащими, Нацгвардией, работниками государственных учреждений Минздрава и тому подобное.

Как отметил Шмыгаль, правительство усилило карантинные меры, руководствуясь мировой практикой.

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Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.


коронавирус Кабмин карантин Денис Шмыгаль самоизоляция
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