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Ирина Федоляк
Журналист
05 апреля 2020, 14:37 18

Львовская область: зафиксировали первую смерть от COVID-19

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05 апреля 2020, 14:37 18
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От коронавируса умер 69-летний мужчина
Фото иллюстративное
От коронавируса умер 69-летний мужчина

Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает RegioNews.

Вчера во Львовской области скончался первый пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию.

Это – 69-летний мужчина.

Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром.

У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

У него выявили сопутствующие болезни - сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Напомним, в Киеве от COVID-19 умер 71-летний мужчина. Городской глава Киева сообщает о 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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