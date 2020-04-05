Львовская область: зафиксировали первую смерть от COVID-19
Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает RegioNews.
Вчера во Львовской области скончался первый пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию.
Это – 69-летний мужчина.
Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром.
У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
У него выявили сопутствующие болезни - сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.
В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
Напомним, в Киеве от COVID-19 умер 71-летний мужчина. Городской глава Киева сообщает о 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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