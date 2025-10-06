ВСУ ударили по аэродромам и нефтебазе в Крыму – "Крымский ветер"

Фото: Крымский ветер

В ночь на 6 октября украинские дроны нанесли удары по аэродромам "Саки" и "Кача" на территории Крыма. Взрывы были слышны в Феодосии, Евпатории и Симферопольском районе

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер", передает RegioNews.

Сначала взрывы прогремели вблизи аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Впоследствии стало известно об атаке БпЛА в Феодосии, Евпатории и в районе села Андреевка, рядом с которым расположен аэродром "Кача".

Позже стало известно, что в Феодосии было зафиксировано попадание в одну из крупнейших нефтебаз полуострова. Вероятно, повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами.

Нефтебаза в Феодосии является самой большой в Крыму. Здесь может храниться до 250 тыс. тонн топлива, что обеспечивает как русский флот, так и сухопутные войска.

В прошлом году ВСУ уже атаковали этот объект, после чего власти города ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Тогда из 34 резервуаров целыми остались 22.

По сообщению "Крымского ветра", удар по нефтебазе произошел около 01:40. В течение следующих седесяти часов никаких официальных комментариев от гауляйтера Аксенова или его рупора Константинова не поступало.

Напомним, на прошлой неделе Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили важнейшие элементы системы противовоздушной обороны России на ее территории.