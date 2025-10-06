07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
10:17  06 октября
На Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась: погибла 21-летняя киевлянка
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
06 октября 2025, 11:39

ВСУ ударили по аэродромам и нефтебазе в Крыму – "Крымский ветер"

06 октября 2025, 11:39
Фото: Крымский ветер
В ночь на 6 октября украинские дроны нанесли удары по аэродромам "Саки" и "Кача" на территории Крыма. Взрывы были слышны в Феодосии, Евпатории и Симферопольском районе

Об этом сообщает мониторинговый канал "Крымский ветер", передает RegioNews.

Сначала взрывы прогремели вблизи аэродрома "Саки" в Новофедоровке. Впоследствии стало известно об атаке БпЛА в Феодосии, Евпатории и в районе села Андреевка, рядом с которым расположен аэродром "Кача".

Позже стало известно, что в Феодосии было зафиксировано попадание в одну из крупнейших нефтебаз полуострова. Вероятно, повреждены резервуары с горюче-смазочными материалами.

Нефтебаза в Феодосии является самой большой в Крыму. Здесь может храниться до 250 тыс. тонн топлива, что обеспечивает как русский флот, так и сухопутные войска.

В прошлом году ВСУ уже атаковали этот объект, после чего власти города ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Тогда из 34 резервуаров целыми остались 22.

По сообщению "Крымского ветра", удар по нефтебазе произошел около 01:40. В течение следующих седесяти часов никаких официальных комментариев от гауляйтера Аксенова или его рупора Константинова не поступало.

Напомним, на прошлой неделе Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили важнейшие элементы системы противовоздушной обороны России на ее территории.

Украина Крым пожар ВСУ нефтебаза взрывы
На трассе Днепро-Кривой Рог сгорел грузовик с продуктами
06 октября 2025, 09:57
ВСУ ликвидировали за сутки почти 1100 российских оккупантов, – Генштаб
06 октября 2025, 07:26
В Тернопольской области будут судить должностных лиц коммунального предприятия, которые растратили 200 тыс. грн
06 октября 2025, 12:11
Конфликт между водителями маршруток на стоянке в Киеве закончился взрывом гранаты
06 октября 2025, 12:07
Торговал наркотиками в киевском парке: в столице осудили продавца наркотиков
06 октября 2025, 11:55
На Киевщине будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части
06 октября 2025, 11:46
Семь лет за грабеж в Киеве: нападающий отобрал телефон у прохожего
06 октября 2025, 11:24
На Полтавщине в водоеме нашли тела пропавших женщины и ребенка: поиски мужчины продолжаются
06 октября 2025, 11:14
Дорогие унитазы и мизерные зарплаты: что скрывает реконструкция Шалимова
06 октября 2025, 10:59
Искал "работу" – нашел россиян: в Харькове осудили предателя
06 октября 2025, 10:55
Российская армия атаковала село на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие
06 октября 2025, 10:46
